Український співак Віктор Павлік разом зі своєю дружиною, блогером Катериною Реп’яховою придбали новий автомобіль.

Покупкою Катерина похвалилася у своєму Instagram, опублікувавши відео угоди з автосалону. Також у коментарях Реп’яхова повідомила, що їхній вибір припав на Toyota RAV4. Вартість такого автомобіля стартує від 700 тис. грн.

Крім того, у відео Катерини можна розглянути документи, в яких зазначено ціну понад 1,3 млн грн. Також консультант зазначив, що закохані обрали автомобіль, який оснащений комплектацією преміум. Подружжя обрало автівку перламутрового кольору.

– Нехай здійснюються мрії кожного з нас. Особливо в тих, хто старанно до них йде, – написала Катерина під фото з автосалону.

Підписники Катерини пораділи новому придбанню подружжя, привітавши їх із покупкою.

Катюшо, ​​ти велика молодець, тільки найкраще попереду.

Молодці. Вітаю!

Супер! Чудово!

Ти розумничка! Пишаюся тобою!

Вітаю. Бажаю, щоби мрії збувалися завжди!

Ви заслужили на це!

Добре, коли мрії збуваються. Особливо такі не маленькі. – Пишуть у коментарях Катерини.

Раніше Катерина Реп’яхова розповіла, хто в їхній родині заробляє більше. За її словами, блогерська діяльність приносить їй непогані гроші, проте її доходи не зрівняються з гонорарами Віктора Павліка.

Блогер наголосила, що ще трохи і вона наздожене чоловіка.

Варто зазначити, що Віктор Павлік не виключає, що колись буде на утриманні дружини, оскільки її блог росте і вона не погано заробляє.