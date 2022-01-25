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Недешева мрія: Реп’яхова та Павлік купили авто за понад 700 тис. грн

25 Січня 2022, 13:41
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Недешева мрія: Реп’яхова та Павлік купили авто за понад 700 тис. грн
Джерело: Катерина Реп’яхова

Український співак Віктор Павлік разом зі своєю дружиною, блогером Катериною Реп’яховою придбали новий автомобіль.

Покупкою Катерина похвалилася у своєму Instagram, опублікувавши відео угоди з автосалону. Також у коментарях Реп’яхова повідомила, що їхній вибір припав на Toyota RAV4. Вартість такого автомобіля стартує від 700 тис. грн.

Крім того, у відео Катерини можна розглянути документи, в яких зазначено ціну понад 1,3 млн грн. Також консультант зазначив, що закохані обрали автомобіль, який оснащений комплектацією преміум. Подружжя обрало автівку перламутрового кольору.

– Нехай здійснюються мрії кожного з нас. Особливо в тих, хто старанно до них йде, – написала Катерина під фото з автосалону.

Підписники Катерини пораділи новому придбанню подружжя, привітавши їх із покупкою.

  • Катюшо, ​​ти велика молодець, тільки найкраще попереду.
  • Молодці. Вітаю!
  • Супер! Чудово!
  • Ти розумничка! Пишаюся тобою!
  • Вітаю. Бажаю, щоби мрії збувалися завжди!
  • Ви заслужили на це!
  • Добре, коли мрії збуваються. Особливо такі не маленькі. – Пишуть у коментарях Катерини.
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Раніше Катерина Реп’яхова розповіла, хто в їхній родині заробляє більше. За її словами, блогерська діяльність приносить їй непогані гроші, проте її доходи не зрівняються з гонорарами Віктора Павліка.

Блогер наголосила, що ще трохи і вона наздожене чоловіка.

Варто зазначити, що Віктор Павлік не виключає, що колись буде на утриманні дружини, оскільки її блог росте і вона не погано заробляє.

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