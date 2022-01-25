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Недешевая мечта: Репяхова и Павлик купили авто более чем за 700 тыс. грн

25 января 2022, 13:41
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Недешевая мечта: Репяхова и Павлик купили авто более чем за 700 тыс. грн
Источник: Екатерина Репяхова

Украинский певец Виктор Павлик вместе со своей женой, блогером Екатериной Репяховой приобрели новый автомобиль.

Покупкой Екатерина похвасталась в своем Instagram, опубликовав видео сделки с автосалона. Также в комментариях Репяхова сообщила, что их выбор пал на Toyota RAV4. Стоимость такого авто стартует от 700 тыс. грн.

Кроме того, в видео Екатерины можно рассмотреть документы, в которых указана цена более 1,3 млн грн. Также консультант отметил, что влюбленные выбрали автомобиль, который оснащен комплектацией премиум. Супруги выбрали машину перламутрового цвета.

— Пусть сбываются мечты каждого из нас. Особенно у тех, кто усердно к ним идет, — написала Екатерина под фото с автосалона.

Подписчики Екатерины порадовались новому приобретению супругов, поздравив их с покупкой.

  • Катюш, ты большая молодец, только самое лучшее впереди.
  • Молодцы. Поздравляю!
  • Супер! Замечательно!
  • Ты умничка! Горжусь тобой!
  • Поздравляю. Желаю, чтобы мечты сбывались всегда!
  • Вы заслужили этого!
  • Хорошо когда мечты сбываются. Особенно такие, не маленькие. — Пишут в комментариях Екатерины.
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Ранее Екатерина Репяхова рассказала, кто в их семье зарабатывает больше. По ее словам, блогерская деятельность приносит ей не плохие деньги, однако ее доходы не сравнятся с гонорарами Виктора Павлика.

Блогер подчеркнула, что еще немного и она догонит супруга.

Стоит отметить, Виктор Павлик не исключает, что когда-нибудь будет на содержании жены, поскольку ее блог растет и она не плохо зарабатывает.

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