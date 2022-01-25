Украинский певец Виктор Павлик вместе со своей женой, блогером Екатериной Репяховой приобрели новый автомобиль.
Покупкой Екатерина похвасталась в своем Instagram, опубликовав видео сделки с автосалона. Также в комментариях Репяхова сообщила, что их выбор пал на Toyota RAV4. Стоимость такого авто стартует от 700 тыс. грн.
Кроме того, в видео Екатерины можно рассмотреть документы, в которых указана цена более 1,3 млн грн. Также консультант отметил, что влюбленные выбрали автомобиль, который оснащен комплектацией премиум. Супруги выбрали машину перламутрового цвета.
— Пусть сбываются мечты каждого из нас. Особенно у тех, кто усердно к ним идет, — написала Екатерина под фото с автосалона.
Подписчики Екатерины порадовались новому приобретению супругов, поздравив их с покупкой.
- Катюш, ты большая молодец, только самое лучшее впереди.
- Молодцы. Поздравляю!
- Супер! Замечательно!
- Ты умничка! Горжусь тобой!
- Поздравляю. Желаю, чтобы мечты сбывались всегда!
- Вы заслужили этого!
- Хорошо когда мечты сбываются. Особенно такие, не маленькие. — Пишут в комментариях Екатерины.
Ранее Екатерина Репяхова рассказала, кто в их семье зарабатывает больше. По ее словам, блогерская деятельность приносит ей не плохие деньги, однако ее доходы не сравнятся с гонорарами Виктора Павлика.
Блогер подчеркнула, что еще немного и она догонит супруга.
Стоит отметить, Виктор Павлик не исключает, что когда-нибудь будет на содержании жены, поскольку ее блог растет и она не плохо зарабатывает.