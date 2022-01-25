Украинский певец Виктор Павлик вместе со своей женой, блогером Екатериной Репяховой приобрели новый автомобиль.

Покупкой Екатерина похвасталась в своем Instagram, опубликовав видео сделки с автосалона. Также в комментариях Репяхова сообщила, что их выбор пал на Toyota RAV4. Стоимость такого авто стартует от 700 тыс. грн.

Кроме того, в видео Екатерины можно рассмотреть документы, в которых указана цена более 1,3 млн грн. Также консультант отметил, что влюбленные выбрали автомобиль, который оснащен комплектацией премиум. Супруги выбрали машину перламутрового цвета.

— Пусть сбываются мечты каждого из нас. Особенно у тех, кто усердно к ним идет, — написала Екатерина под фото с автосалона.

Подписчики Екатерины порадовались новому приобретению супругов, поздравив их с покупкой.

Катюш, ты большая молодец, только самое лучшее впереди.

Молодцы. Поздравляю!

Супер! Замечательно!

Ты умничка! Горжусь тобой!

Поздравляю. Желаю, чтобы мечты сбывались всегда!

Вы заслужили этого!

Хорошо когда мечты сбываются. Особенно такие, не маленькие. — Пишут в комментариях Екатерины.

Ранее Екатерина Репяхова рассказала, кто в их семье зарабатывает больше. По ее словам, блогерская деятельность приносит ей не плохие деньги, однако ее доходы не сравнятся с гонорарами Виктора Павлика.

Блогер подчеркнула, что еще немного и она догонит супруга.

Стоит отметить, Виктор Павлик не исключает, что когда-нибудь будет на содержании жены, поскольку ее блог растет и она не плохо зарабатывает.