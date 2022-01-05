Дружина українського співака Віктора Павліка розповіла, в яку вартість їм обходиться відпочинок у Буковелі.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram Катерина поділилася цінами на гірськолижному курорті. Наприклад, вечеря в одному з місцевих ресторанів обійшлася сімейству в 3 тис. грн. разом із алкоголем. Подружжя відпочиває з рідними Каті, тому стіл був розрахований на п’ятьох.

– Я вважаю, що це дуже хороша ціна. 3 тис. з алкоголем – це супер, – сказала Катя.

В іншому закладі за дві невеликі піци та напої на чотирьох сім’я Павліка заплатила 1 030 грн.

Проте Катерина поскаржилася на обслуговування, прийшовши у ресторан з мамою. Заплативши за обід на двох 855 грн, Реп’яхова протягом години чекала салат, який їй так і не принесли.

– Жахливо обслуговують. Я годину чекала салат, мені його не принесли і я пішла. Ніхто навіть не вибачився, – розповіла Реп’яхова.

Також Катерина Реп’яхова покаталася на одній із напопулярніших гірок у Буковелі. Спуск для однієї людини кошує 500 гривень, а ось для двох – 800 грн.

Нещодавно дружина Віктора Павліка привітала його з днем народження. 31 грудня артисту виповнилося 56 років.

Катерина оприлюднила відео, в якому показала сімейні фото та відео під зворушливий трек співака – Кто, если не ты.