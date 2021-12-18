18 грудня, у дев’ятому випуску шоу Україна має талант виступив фокусник із Києва Владислав Кочугура.

Хлопцю 22 роки, він займається фокусами більшу частину свого життя – з семи років.

Якось батько Владислава подарував йому книгу, за якою він самостійно почав займатися. Незабаром почав виступати на місцевих святах, знаходити закриті форуми та відвідувати їх. Батьки-підприємці навіть не уявляли, що це серйозно.

Владислав зазначив, що він є ілюзіоністом та менталістом, заявивши, що може прочитати думки та розблокувати iPhone Ксенії Мішиної. Суддів це здивувало, тому Мішина із задоволенням дозволила Кочугуру продемонструвати свої здібності.

Варто віддати належне, учасник дотримав свого слова та розблокував смартфон Ксенії Мішиної, не знаючи пароля

Кочугура навчається на кафедрі ілюзії – єдиної у світі. Складає іспити за допомогою ілюзії, ховає шпаргалки, викладачі нічого ніколи не помічали.

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями проекту є ведучий Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот. Ведучий – Григорій Решетник.

Варто зазначити, що сьогодні, 18 грудня, стануть відомі фіналісти шоу Україна має талант. Переможець стане відомий наступної суботи, 25 грудня.