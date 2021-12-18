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Не зная пароля: фокусник включил iPhone Ксении Мишиной

18 декабря 2021, 20:02
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Не зная пароля: фокусник включил iPhone Ксении Мишиной
Источник: СТБ

18 декабря, в девятом выпуске шоу Україна має талант выступил фокусник из Киева Владислав Кочугура.

Парню 22 года, он занимается фокусами большую часть своей жизни — с семи лет.

Однажды отец Владислава подарил ему книгу, по которой он самостоятельно начал заниматься. Вскоре начал выступать на местных праздниках, находить закрытые форумы и посещать их. Родители-предприниматели даже не представляли, что это серьезно.

Владислав отметил, что он является иллюзионистом и менталистом, заявив, что может прочитать мысли и разблокировать iPhone Ксении Мишиной. Судей это удивило, поэтому Мишина с удовольствием разрешила Кочугуру продемонстрировать свои способности.

Стоит отдать должное, участник сдержал свое слово и разблокировал смартфон Ксении Мишиной, не зная пароля

Кочугура учится на кафедре иллюзии — единственной в мире. Сдает экзамены при помощи иллюзии, прячет шпаргалки, преподаватели ничего никогда не замечали.

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Не зная пароля: фокусник включил iPhone Ксении МишинойПони и космос: Сергей Притула зачитал рэп на Україна має талант

Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями проекта являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Стоит отметить, что сегодня, 18 декабря, станут известны финалисты шоу Україна має талант. Победитель станет известен в следующую субботу, 25 декабря.

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