18 декабря, в девятом выпуске шоу Україна має талант выступил фокусник из Киева Владислав Кочугура.

Парню 22 года, он занимается фокусами большую часть своей жизни — с семи лет.

Однажды отец Владислава подарил ему книгу, по которой он самостоятельно начал заниматься. Вскоре начал выступать на местных праздниках, находить закрытые форумы и посещать их. Родители-предприниматели даже не представляли, что это серьезно.

Владислав отметил, что он является иллюзионистом и менталистом, заявив, что может прочитать мысли и разблокировать iPhone Ксении Мишиной. Судей это удивило, поэтому Мишина с удовольствием разрешила Кочугуру продемонстрировать свои способности.

Стоит отдать должное, участник сдержал свое слово и разблокировал смартфон Ксении Мишиной, не зная пароля

Кочугура учится на кафедре иллюзии — единственной в мире. Сдает экзамены при помощи иллюзии, прячет шпаргалки, преподаватели ничего никогда не замечали.

Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями проекта являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Стоит отметить, что сегодня, 18 декабря, станут известны финалисты шоу Україна має талант. Победитель станет известен в следующую субботу, 25 декабря.