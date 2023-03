За лаштунками проєкту єПитання, який з 13 березня покаже Новий канал, відомий гуморист та імпровізатор Валік Міхієнко поділився добіркою серіалів, які його вразили за останній час. Більше не треба ламати голову над тим, що подивитися у вихідні – просто зберігайте список та насолоджуйтеся!

Ведмідь (The Bear)

Комедія про молодого кулінарного генія. Він працював шеф-кухарем в одному з найкращих ресторанів вишуканої кухні в світі, та після шокуючої новини про самогубство брата повернувся до Чикаго, щоб очолити його збиткову забігайлівку з продажу сендвічів.

Головний герой намагається знайти спільну мову з персоналом і виплатити великі борги. І в цей час наймає собі су-шефом перспективного кухаря, яка нещодавно закінчила кулінарний інститут. Чи врятують вони разом сервіс та чи знайдуть нових клієнтів?

Дім дракона (House of the Dragon)

Ця драма-фентезі від HBO – екранізація книги Вогонь і кров американського письменника Джорджа Мартіна. За кілька століть до подій, що призвели до масштабного протистояння за трон Вестероса, члени дому Таргарієнів здобули притулок на Драконовому камені.

Після трагічної смерті Візеріса Таргарієна, який правив впливовою сім’єю протягом довгих років, принц Ейгон і принцеса Рейніра оголошують власні претензії на Залізний трон. Як закінчиться кровопролитна боротьба за владу, що переросте в масштабну громадянську війну?

Останні з нас (The Last of Us)

Цей серіал – трилер-фантастика з елементами жахів від HBO. Події розгортаються на руїнах людської цивілізації, яка опинилася на межі вимирання через пандемію невиліковної грибкової інфекції. Вона перетворює людей на кровожерливих монстрів.

У центрі сюжету – цинічний чоловік на ім’я Джоел Міллер та 14-річна Еллі. Дівчинка несприйнятлива до вірусу, тож може стати ключем до створення вакцини. На своєму шляху вони зустрічають ворожих військових, безжальних бандитів та інші небезпеки постапокаліптичного світу.