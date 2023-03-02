2 березня в кінотеатрах України відбудеться довгоочікувана прем’єра анімаційного фільму Мавка. Лісова пісня. Це найдорожчий вітчизняний мультфільм, який створювали протягом семи років – з 2015 року.

26 лютого стрічку вже показали в Саудівській Аравії, 31 числа допрем’єрний показ відбувся у Львові, 1 березня – у Києві. На вихід у прокат мультфільму чекають багато українців. Сім причин подивитися анімаційний фільм Мавка. Лісова пісня – у матеріалі.

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Бюджет

Загальний бюджет мультфільму оцінюється у понад 187 млн грн.

У 2016 році компанія Film.ua виграла пітчинг Держкіно й отримала матеріальну підтримку для свого проєкту – 26,45% від загального бюджету.

Спершу очікувалося, що на Мавку буде витрачено 98 млн грн, проте за ці роки бюджет зріс до 187,2 млн грн. У підсумку, зріс і обсяг вкладень держави. Спочатку творцям мультфільму було виділено 24 млн грн, потім ще 25 млн грн.

Мотиви Лесі Українки

Анімаційний мультфільм Мавка. Лісова пісня створений за мотивами п’єси Лесі Українки.

Варто зазначити, що сюжет відрізнятиметься від оригінальної п’єси Лісова пісня. Наприклад, фінал очікується не трагічним, а позитивним, проте ліризм та етнічні мотиви поеми залишаться.

Сюжет і реалії українців

За словами креативної продюсерки проєкту Анни Єлісєєвої, сюжет перегукується з подіями, що спіткали кожного українця у 2022 році та тривають наразі.

Продюсерка та ідейна натхненниця Мавки Ірина Костюк сказала, що прем’єра мультфільму стане знаковою подією, адже принесе із собою емоційне послання про перемогу світла над темрявою та любові над ненавистю.

Зірковий склад акторів дубляжу

Герої Мавки заговорять голосами українських зірок. Головну героїню озвучить акторка Наталка Денисенко, її коханого Лукаша – співак Артем Пивоваров.

Серед зіркових голосів, які ми почуємо: Катерина Осадча, Ніна Матвієнко, Назар Задніпровський, Олег Скрипка, Олег Фагот, учасники етногурту ДахаБраха, Сергій Притула та інші.

Крім того, Мавка буде наділена пластикою прими-балерини Національної опери Катерини Кухар.

Саундтрек у виконанні Артема Пивоварова та Христини Соловій

Саундтрек Мова вітру виконали Артем Пивоваров та Христина Соловій. Відомо, що текст до нього артисти писали разом.

Соловій також виконає ще одну пісню в мультфільмі. Крім того, ДахаБраха також причетні до створення саундтреків. Вони створили адаптацію народної пісні Кроковеє колесо та автентичну українську Веснянку.

Графіка та локації

У мультфільмі показані неймовірні локації, натхненні українськими краєвидами, проте вони не є їхньою точною копією.

Взявши за основу ландшафти України, художники проєкту створили новий фантазійний світ Мавки.

Широкий прокат

Одразу після української прем’єри розпочнеться широкий прокат мультфільму у Франції, далі прем’єра відбудеться в усій Європі. Також Мавка. Лісова пісня вийде в прокат у країнах Близького Сходу та Північної Африки.

Подивитися мультфільм можна буде у США та Канаді. Загалом його прокат продали на понад 20 територіях, серед яких також Італія, Іспанія, Португалія, Польща, Румунія, Хорватія, Естонія, Латвія, Литва та інші країни.