Серіал The Last of Us від HBO дуже тішить фанатів – проєкт уже можна назвати успішним, хоч і перша серія вийшла лише 15 січня. Про це свідчать кількість переглядів, оцінки від критиків та обговорення проєкту в мережі. Настав час дізнатися більше про серіал, який точно заслуговує на увагу.

Графік виходу серій, трейлери та актори The Last of Us – далі в матеріалі.

Перший сезон серіалу розбито на 9 серій – усі вони виходять із різницею у 7 днів.

Зараз дивляться

Графік виходу серій The Last of Us та трейлери

1 серія – 15 січня 2023 року;

2 серія – 22 січня 2023 року;

3 серія – 29 січня 2023 року;

4 серія – 5 лютого 2023 року;

5 серія – 12 лютого 2023 року;

6 серія – 19 лютого 2023 року;

7 серія – 26 лютого 2023 року;

8 серія – 5 березня 2023 року;

9 серія – 12 березня 2023 року.

The Last of Us – актори та ролі

Успіх серіалу також залежить не тільки від локацій та сюжету, а й від акторів, які грають ролі. Головних персонажів лише двоє – це Джоел, якого грає Педро Паскаль та Еллі – її зображує Белла Рамзі.

Що стосується Педро, то він відомий багатьом завдяки зніманням у фільмах та серіалу Мандалорець, Книга Боби Фетта, Kingsman: Золотий перстень та Диво-жінка: 1984.

Белла гармонійно виглядає в ролі Еллі, і це точно помітять фанати Гри Престолів, де вона грала Ліанну Мормонт.

Рейтинги серіалу The Last of Us

Проєкт високо оцінили не лише глядачі та фанати відеоігри, а й критики – на агрегаторі Rotten tomatoes красуються оцінки у 96/100 та 97/100 відповідно.

Відомо, що серіал The Last of Us створений за мотивами однойменної гри. Після виходу серіалу експерти наголосили, що популярність серії ігор зросла.

Сюжет серіалу максимально простий — історія розповість про контрабандиста Джоела, який супроводжує дівчинку Еллі до іншого міста. Все це відбувається у світі постапокаліпсису.