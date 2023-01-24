Серіал The Last of Us від HBO дуже тішить фанатів – проєкт уже можна назвати успішним, хоч і перша серія вийшла лише 15 січня. Про це свідчать кількість переглядів, оцінки від критиків та обговорення проєкту в мережі. Настав час дізнатися більше про серіал, який точно заслуговує на увагу.
Графік виходу серій, трейлери та актори The Last of Us – далі в матеріалі.
Перший сезон серіалу розбито на 9 серій – усі вони виходять із різницею у 7 днів.
Графік виходу серій The Last of Us та трейлери
- 1 серія – 15 січня 2023 року;
- 2 серія – 22 січня 2023 року;
- 3 серія – 29 січня 2023 року;
- 4 серія – 5 лютого 2023 року;
- 5 серія – 12 лютого 2023 року;
- 6 серія – 19 лютого 2023 року;
- 7 серія – 26 лютого 2023 року;
- 8 серія – 5 березня 2023 року;
- 9 серія – 12 березня 2023 року.
The Last of Us – актори та ролі
Успіх серіалу також залежить не тільки від локацій та сюжету, а й від акторів, які грають ролі. Головних персонажів лише двоє – це Джоел, якого грає Педро Паскаль та Еллі – її зображує Белла Рамзі.
Що стосується Педро, то він відомий багатьом завдяки зніманням у фільмах та серіалу Мандалорець, Книга Боби Фетта, Kingsman: Золотий перстень та Диво-жінка: 1984.
Белла гармонійно виглядає в ролі Еллі, і це точно помітять фанати Гри Престолів, де вона грала Ліанну Мормонт.
Рейтинги серіалу The Last of Us
Проєкт високо оцінили не лише глядачі та фанати відеоігри, а й критики – на агрегаторі Rotten tomatoes красуються оцінки у 96/100 та 97/100 відповідно.
Відомо, що серіал The Last of Us створений за мотивами однойменної гри. Після виходу серіалу експерти наголосили, що популярність серії ігор зросла.
Сюжет серіалу максимально простий — історія розповість про контрабандиста Джоела, який супроводжує дівчинку Еллі до іншого міста. Все це відбувається у світі постапокаліпсису.