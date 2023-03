За кулисами проекта єПитання, который с 13 марта покажет Новый канал, известный юморист и импровизатор Валик Михиенко поделился подборкой сериалов, которые его удивили за последнее время. Больше не нужно ломать голову над тем, что посмотреть на выходные — просто сохраняйте список и наслаждайтесь!

Медведь (The Bear)

Комедия о молодом кулинарном гении. Он работал шеф-поваром в одном из лучших ресторанов изысканной кухни в мире, и после шокирующей новости о самоубийстве брата вернулся в Чикаго, чтобы возглавить его убыточную забегаловку по продаже сэндвичей.

Главный герой пытается найти общий язык с персоналом и выплатить большие долги. И в это время нанимает себе су-шефом перспективного повара, которая недавно закончила кулинарный институт. Спасут ли они вместе сервис и найдут ли новых клиентов?

Дом дракона (House of the Dragon)

Эта драма-фэнтези от HBO — экранизация книги Огонь и кровь американского писателя Джорджа Мартина. За несколько веков до событий, приведших к масштабному противостоянию за трон Вестероса, члены дома Таргариенов обрели убежище на Драконьем камне.

После трагической смерти Визериса Таргариена, правившего влиятельной семьей на протяжении долгих лет, принц Эйгон и принцесса Рейнира объявляют собственные претензии на Железный трон. Как закончится кровопролитная борьба за власть, перерастающая в масштабную гражданскую войну?

Последние из нас (The Last of Us)

Этот сериал — триллер-фантастика с элементами ужасов от HBO. События разворачиваются на руинах человеческой цивилизации, которая оказалась на грани вымирания из-за пандемии неизлечимой грибковой инфекции. Она превращает людей в кровожадных монстров.

В центре сюжета — циничный мужчина по имени Джоэл Миллер и 14-летняя Элли. Девочка невосприимчива к вирусу, поэтому может стать ключом к созданию вакцины. На своем пути они встречают враждебных военных, безжалостных бандитов и другие опасности постапокалиптического мира.