Журналист Рамина Эсхакзай заявила, что не хочет детей. По словам блогера, у нее попросту нет желания для этого.

Говорит, с детства всегда думала об усыновлении, но рожать — нет.

— Наверное, из-за того что у меня был непростой пример отношений с родителями, и у меня есть сестра, для которой я была мамой. Когда родители развелись, я еще взяла на себя ответственность за свою маму. Из-за того что я не хотела, чтобы моя сестра Диана чувствовала те эмоции, которые чувствую я — подавленность, нелюбовь, я о ней сильно заботилась, — подчеркнула Рамина.

Эсхакзай уверена, желание родить ребенка не зависит от того, какой рядом мужчина, даже если его сильно любить. Также говорит, что когда женщина рожает ребенка, она должна иметь возможность полностью содержать его самостоятельно.

Напомним, в апреле Рамина Эсхакзай рассталась со своим парнем адвокатом Евгением Прониным. Вместе они были пять лет, полтора года из которых – в статусе жениха и невесты.

Фото: Рамина Эсхакзай