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Не вийшли з ринку РФ: Дорофєєва відмовилася від контракту з європейським лейблом

3 Жовтня 2023, 20:19
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Надя Дорофеева
Джерело: Надя Дорофєєва

Співачка Надя Дорофєєва відмовилася від контракту з європейським лейблом. Причина тому – зв’язки з РФ.

Ще в 2022 році виконавиця говорила, що працює над англомовними піснями із зарубіжною командою, однак зараз усе припинилося. Про це пише Музвар.

Річ у тім, що міжнародний лейбл співпрацював із цифровим дистриб’ютором Believe, а він не вийшов із російського ринку. Однак, можливо, одну з пісень шанувальники творчості Наді почують і вона увійде до україномовного альбому.

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Факти ICTV звернулися по коментар до менеджменту співачки, але відповіді поки що не отримали.

Раніше ми писали про те, що Дорофєєва скасувала концерт у день виступу. Сталося це у Відні.

За словами Наді, причиною тому стало невиконання технічного райдера.

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