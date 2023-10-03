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Персоны

Не вышли с рынка РФ: Дорофеева отказалась от контракта с европейским лейблом

3 октября 2023, 20:19
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Надя Дорофеева
Источник: Надя Дорофеева

Певица Надя Дорофеева отказалась от контракта с европейским лейблом. Причина тому — связи с РФ.

Еще в 2022 году исполнительница говорила, что работает над англоязычными песнями с зарубежной командой, однако сейчас все прекратилось. Об этом пишет Музвар.

Дело в том, что международный лейбл сотрудничал с цифровым дистрибьютором Believe, а он не вышел с российского рынка. Однако, возможно, одну из песен поклонники творчества Нади услышат и она войдет в украиноязычный альбом.

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Факты ICTV обратились за комментарием к менеджменту певицы, но ответа пока что не получили.

Ранее мы писали о том, что Дорофеева отменила концерт в день выступления. Произошло это в Вене.

По словам Нади, причиной тому стало невыполнение технического райдера.

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