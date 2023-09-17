Співачка Надя Дорофєєва скасувала свій сольний концерт у Відні і назвала причину. Як виявилося, до такого рішення вона прийшла не зі своєї вини.

Про ситуацію зірка розповіла шанувальникам в Instagram – артистка поділилася, що з нею таке відбувається вперше в кар’єрі.

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– Мав відбутися мій концерт у Відні – ми приїхали на майданчик, але наш технічний райдер повністю не був виконаний. Це означає, що ми не могли звучати – немає навіть моїх мікрофонів і кабелів, якими ми можемо все підключити. Таке в моїй кар’єрі вперше, – заявила Дорофєєва.

Утім, деякі зірки і без підготовки здатні дати концерт для шанувальників або наших захисників. Наприклад, Огнєвіч влаштувала імпровізований концерт для поранених військових. За коротким роликом з виступу можна помітити, що військові раді візиту зірки в лікарню, а деякі навіть підтанцьовували.

Буває таке, що на концерти не приїжджають і самі зірки – наприклад, Зарицька з Kazka розповіла, чому вони не поїхали на виступ до Лайми Вайкуле в Юрмалу. Артисти заявили, що на сцені могли виступати російські артисти.