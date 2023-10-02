Українська співачка Надя Дорофєєва відреагувала на чутки про свою вагітність.

У TikTok вона оприлюднила відео, на якому показала заголовки у ЗМІ, де стверджується, що артистка чекає на первістка.

Зазначимо, що Дорофєєва не підтвердила і не спростувала цю інформацію.

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У ролику вона потанцювала під свій трек Кохаю, але не зовсім. Співачка постала у джинсах, синій кофті та у короткому білому топі, в якому видно її плаский живіт.

– Доброго раночку, як-то кажуть, – лаконічно підписала відео артистка.

Раніше про ймовірну вагітність Наді Дорофєєвої повідомив блогер Богдан Беспалов. За його словами, зірку помітили на прийомі у лікаря, який, власне, і займається цим питанням.

Також блогер зауважив, що останнім часом Дорофєєва публікує світлини в більш стриманому одязі.