Українська акторка Ксенія Мішина відповіла на їдке запитання про свого екс-коханого, коміка Олександра Еллерта.

Артистка рідко відповідає своїм підписникам у коментарях, проте цього разу вона не втрималася. Зірка поділилася фотографією, на якій постала поруч із собакою.

– Ось що означає – я біля твоїх ніг, – підписала знімок Мішина.

Допитливих шанувальників ніяк не перестає цікавити питання, чи разом Ксенія і Олександр. Так, одна з підписниць запитала: Де ваш коханий зник? Його все менше показуєте.

На що Ксенія жартівливо відповіла.

– Дуже красивий. Боюся, що вкрадуть, – написала вона.

Нагадаємо, 16 липня стало відомо, що Олександр Еллерт і Ксенія Мішина розійшлися. Артистка написала в Instagram, що вони з коміком розійшлися раптово і назавжди.

Після цього екс-коханих кілька разів бачили разом – пару застали в аеропорту по дорозі на Кіпр, а також вони відвідали весілля друзів, на якому Ксенія Мішина зловила букет нареченої. Після події Еллерт підійшов до неї і поцілував.

Шанувальники досі не розуміють, що відбувається між екс-коханими, і сподіваються на їхнє возз’єднання. Крім того, у вересні Еллерт розповів, що скуповує всі квіти в магазинах для Ксенії, а також зізнався, що лайкає їй всі фото.

Сама Ксенія заявила, що вони переживають кризу, але намагаються відновити стосунки.