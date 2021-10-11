Українська акторка Ксенія Мішина відповіла на їдке запитання про свого екс-коханого, коміка Олександра Еллерта.
Артистка рідко відповідає своїм підписникам у коментарях, проте цього разу вона не втрималася. Зірка поділилася фотографією, на якій постала поруч із собакою.
– Ось що означає – я біля твоїх ніг, – підписала знімок Мішина.
Допитливих шанувальників ніяк не перестає цікавити питання, чи разом Ксенія і Олександр. Так, одна з підписниць запитала: Де ваш коханий зник? Його все менше показуєте.
На що Ксенія жартівливо відповіла.
– Дуже красивий. Боюся, що вкрадуть, – написала вона.
Нагадаємо, 16 липня стало відомо, що Олександр Еллерт і Ксенія Мішина розійшлися. Артистка написала в Instagram, що вони з коміком розійшлися раптово і назавжди.
Після цього екс-коханих кілька разів бачили разом – пару застали в аеропорту по дорозі на Кіпр, а також вони відвідали весілля друзів, на якому Ксенія Мішина зловила букет нареченої. Після події Еллерт підійшов до неї і поцілував.
Шанувальники досі не розуміють, що відбувається між екс-коханими, і сподіваються на їхнє возз’єднання. Крім того, у вересні Еллерт розповів, що скуповує всі квіти в магазинах для Ксенії, а також зізнався, що лайкає їй всі фото.
Сама Ксенія заявила, що вони переживають кризу, але намагаються відновити стосунки.