Український музикант і воїн Віталій Козловський розповів, що найбільше цінує на фронті. Артист показав знімок радісного моменту в Instagram і звернувся до своїх шанувальників.

На фото артист у військовій формі гладить по животику маленьке цуценя й посміхається. Схоже, Віталій дуже любить тварин і не втрачає моменту, щоб їх порадувати своєю увагою. Артист закликав усіх цінувати те, що кожен із нас може насолоджуватися відносно спокійним життям завдяки військовим.

– Приємні моменти… Вони зараз безцінні, – зазначив музикант.

Нагадаємо, що у вересні Козловський став повноцінним артилеристом. Співак пройшов посвяту і показав, як стріляв зі 122-мм гармати Д-30, яка активно використовується на війні з Росією. Фанати Віталія побажали йому удачі на фронті та закінчити війну цілим і неушкодженим.

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Раніше Козловський показав мишок у бліндажі, які оселилися біля артиста. Судячи з їхньої реакції на музиканта, лісових гризунів бережуть і підгодовують.