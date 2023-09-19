Украинский музыкант и воин Виталий Козловский рассказал, что больше всего ценит на фронте. Артист показал снимок из радостного момента в Instagram и обратился к своим поклонникам.

На фото артист в военной форме гладит по животику маленького щенка и улыбается. Похоже, Виталий очень любит животных и не упускает момента, чтобы их порадовать своим вниманием. Артист призвал всех ценить то, что каждый из нас может наслаждаться относительно спокойной жизнью благодаря военным.

— Приятные моменты… Они сейчас бесценны, — отметил музыкант.

Напомним, что в сентябре Козловский стал полноценным артиллеристом. Певец прошел посвящение и показал, как стрелял из 122-мм орудия Д-30, которое активно используется на войне с Россией. Фанаты Виталия пожелали ему удачи на фронте и закончить войну целым и невредимым.

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Раньше Козловский показал мышек в блиндаже, которые поселились возле артиста. Судя по их реакции на музыканта, лесных грызунов берегут и подкармливают.