Український співак і боєць Віталій Козловський показав, як його підрозділ стріляє з артилерії. Музикант похвалився, що це його посвята.

Епічним роликом із роботи своїх братів по зброї артист поділився в Instagram.

У короткому ролику можна побачити, як Козловський здійснює постріл з артилерійської 122-мм системи Д-30. Після цього його брати дають йому понюхати запах газів від відстріляного снаряда, обмазують обличчя нагаром з гільзи, а потім і зовсім б’ють нею по п’ятій точці музиканта – традиції є навіть на війні.

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Настрій у Віталія та його товаришів по службі гарний – усі посміхаються і радіють становленню Козловського повноцінним членом команди.

– Посвята в артилеристи, – коротко підписав відео артист.

Користувачі мережі оцінили щирі емоції Віталія, як і його старання на війні – на відміну від деяких публічних людей, він не відсиджується:

Віталію, Ви молодець! Ваш шлях має бути прикладом, а не приводом для хейту.

Справжній чоловік! Повага!

З такими козаками ми точно переможемо.

Віталію, бережіть себе! Красунчик! Нехай ангели хранителі захищають вас і ваших побратимів!

Нагадаємо, що раніше Козловський проїхався на танку зі своїми товаришами по службі. Артист показав, що його будні в армії не проходять нудно, і завжди є чим зайнятися.