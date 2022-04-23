Музикант Володимир Дантес розповів, що вони зі співачкою Надією Дорофєєвою ще офіційно одружені.

Остаточно про те, що вони розходиться, артисти вирішили наприкінці січня, проте не встигли подати відповідні документи про розлучення до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

– Ми дуже багато розмовляли. Говорили про те, як ми почуваємося поряд одне з одним, що змінилося… Наприкінці січня ми вирішили, що ми розходимося, на початку лютого я переїхав до орендованої квартири, – розповів Володимир.

Він зазначив, що 1 березня вони хотіли всім красиво розповісти про розставання та зробити вечірку, проте все пішло не так, як вони планували.

– Ми жили не разом, нормально спілкуємося, коли почалася війна, я був поруч… Десь за два тижні з’явилося таке дивне почуття, що ми ніби й разом, і не разом… Тоді ми написали пост, бо не можливо робити вигляд, брехати людям, – зазначив Дантес.

Артист порівняв стосунки з діаграмою, а також сказав, що рішення про розлучення вони ухвалили не спонтанно.

Ба більше, він зізнався, що все ще любить Надю, проте вже не як кохану людину, а як близьку.

Нагадаємо, в середині березня Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про розрив стосунків після семи років шлюбу.

Фото: Володимир Дантес