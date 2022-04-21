Співачка Надя Дорофєєєва вперше прокоментувала розлучення з музикантом Володимиром Дантесом.

Артистка зізналася, що попри війну вони не планували відкладати новину про розлучення.

– Хоч і йде війна, ми дихаємо, живемо, їмо, щось дивимось, намагаємося якісь фільми подивитися. Я завжди доволі відкрита перед своїми шанувальниками. Я не думаю, що ми когось образили з Вовою, сказавши про те, що ми не разом, але поважаємо одне одного, – зауважила Надя.

Виконавиця зізналася, що вони з Дантесом розійшлися до війни і спершу було важко відповідати на запитання: Як там Вова? Як там Надя?

Також співачка наголосила, що готова до нових стосунків.

Нагадаємо, в середині березня Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про розрив стосунків після семи років шлюбу.

Згодом з’явилася інформація, що Дорофєєва пішла до іншого, оскільки співак Позитив, з яким Надя тривалий час перебувала в гурті Время и Стекло, натякнув, що в неї є інший.

Користувачі мережі припускають, що обранцем співачки міг стати ресторатор Михайло Кацурін, який оголосив про розлучення зі своєю дружиною наступного дня після Дорофєєвої.