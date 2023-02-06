Американський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП. Він їхав Лос-Анджелесом на своєму позашляховику і збив велосипедистку.

Сам актор їхав на невеликій швидкості, жінка раптово звернула на його смугу, через що Арнольд не встиг зреагувати і загальмувати.

На місце події прибули рятувальники, жінку доставили до лікарні з незначними травмами та у стабільному стані.

Зараз дивляться

Шварценеггер також був на місці події та розмовляв із поліцейськими. Правоохоронці поки що дотримуються того, що актор не винен, проте розслідування триває.

Також Арнольд взяв велосипед жінки і відвіз його лагодити.

Варто зазначити, що це не вперше, коли актор потрапляє у ДТП. У січні 2022 року позашляховик Шварценеггера зіштовхнувся з іншими автомобілями.