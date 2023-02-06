Американський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП. Він їхав Лос-Анджелесом на своєму позашляховику і збив велосипедистку.
Сам актор їхав на невеликій швидкості, жінка раптово звернула на його смугу, через що Арнольд не встиг зреагувати і загальмувати.
На місце події прибули рятувальники, жінку доставили до лікарні з незначними травмами та у стабільному стані.
Шварценеггер також був на місці події та розмовляв із поліцейськими. Правоохоронці поки що дотримуються того, що актор не винен, проте розслідування триває.
Також Арнольд взяв велосипед жінки і відвіз його лагодити.
Варто зазначити, що це не вперше, коли актор потрапляє у ДТП. У січні 2022 року позашляховик Шварценеггера зіштовхнувся з іншими автомобілями.