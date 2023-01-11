Переможці Євробачення 2022 року Kalush Orchestra представили новий трек Щедрий вечір. До нього також створили кліп, де знявся відомий актор Арнольд Шварценеггер.

– Ми зняли одне відео, коли були у США. Навіть не думали, що вийде такий крутий кліп. Раніше на цих вулицях бігали у грі GTA – San Andreas, а зараз зробили там нашу інтерпретацію щедрівки та покликали Арнольда Шварценеггера у гості. І хоча трек випустили минулого року, кліп показуємо одразу після монтування. Приємного перегляду, – каже лідер гурту Олег Псюк.

Знімання кліпу проходили на вулицях Лос-Анджелеса під час благодійного туру Kalush Orchestra у США.

Зараз дивляться

Відомо, що зустріч зі Шварценеггермом не випадкова – вони прийшли до нього в гості, щоб обговорити війну в Україні. Артисти подякували йому за підтримку, а зірка Термінатора зазначив, що група Kalush Orchestra його надихає.

Щодо актора, то він всіляко підтримував Україну з початку повномасштабного вторгнення – ще в червні 2022 року Арнольд закликав країни світу якнайшвидше відмовитися від постачання паливних ресурсів із РФ через повномасштабну війну в Україні.