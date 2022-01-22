Ексгубернатор Каліфорнії, актор Арнольд Шварценеггер потрапив у автомобільну аварію у Лос-Анджелесі.

За даними поліції, в аварію, яка сталася в п’ятницю вдень, було залучено чотири автомобілі, одна людина отримала травми.

На кадрах з місця події на перехресті в Брентвуді видно великого позашляховика GMC Yukon, який наїхав на автомобіль Toyota Prius і частково зачепив Porsche Cayman. Поруч стоїть актор.

Arnold Schwarzenegger was involved in a bad car accident, woman injured, TMZ reports https://t.co/VG7jp7XB9H pic.twitter.com/EF5eP2FUQI — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 22, 2022

Поліція нікого не заарештувала, а також виключила керування під дією алкоголю або наркотиків.

У звіті поліції йдеться, що водій позашляховика перебував “недалеко від перетину бульвару Сансет та Алленфорд-авеню, коли сталося зіткнення з червоним Prius, що робив розворот”.

Наразі проводиться розслідування ДТП.