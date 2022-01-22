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Арнольд Шварценеггер потрапив в аварію у Лос-Анджелесі

22 Січня 2022, 13:30
Марта Бондаренко редакторка стрічки
Арнольд Шварценеггер
Джерело: Getty Images

Ексгубернатор Каліфорнії, актор Арнольд Шварценеггер потрапив у автомобільну аварію у Лос-Анджелесі.

За даними поліції, в аварію, яка сталася в п’ятницю вдень, було залучено чотири автомобілі, одна людина отримала травми.

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На кадрах з місця події на перехресті в Брентвуді видно великого позашляховика GMC Yukon, який наїхав на автомобіль Toyota Prius і частково зачепив Porsche Cayman. Поруч стоїть актор.

Поліція нікого не заарештувала, а також виключила керування під дією алкоголю або наркотиків.

У звіті поліції йдеться, що водій позашляховика перебував “недалеко від перетину бульвару Сансет та Алленфорд-авеню, коли сталося зіткнення з червоним Prius, що робив розворот”.

Наразі проводиться розслідування ДТП.

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Джерело
BBC
Теги
Аварія , Арнольд Шварценеггер , ДТП , Каліфорнія
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