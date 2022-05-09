Співак Володимир Дантес розповів, як переживає зміни в особистому житті, а саме розлучення із виконавицею Надією Дорофєєвою під час повномасштабної війни.

Артист вважає, що в мирний час йому було б складніше, оскільки тоді твої думки вільні і ти можеш щось додумувати.

– Ми взагалі розлучилися нормально, ми просто під час під час війни це вирішили сказати. Ти відволікаєшся на всі інші питання. У нас немає такого, щоб ми сиділи та плакали через те, що як ми одне без одного. Немає такого. Наразі переживати це, мені здається, краще. Якщо ви хочете розлучитися – робіть зараз це, – сказав Дантес.

Нагадаємо, що про розрив стосунків Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили у середині березня. Пара перебувала у шлюбі сім років.

Згодом з’явилася інформація, що Дорофєєва пішла до іншого. Користувачі мережі вважають, що обранцем артистки став ресторатор Михайло Кацурін. Однак Дантес заявив, що Надя не кидала його заради іншого, але навіть якщо в них є стосунки, то нічого поганого музикант у цьому не бачить.

Фото: Володимир Дантес