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Не сидим и не плачем: Дантес рассказал, как переживает разрыв отношений с Дорофеевой

9 мая 2022, 17:31
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Не сидим и не плачем: Дантес рассказал, как переживает разрыв отношений с Дорофеевой

Певец Владимир Дантес рассказал, как переживает изменения в личной жизни, а именно развод с исполнительницей Надей Дорофеевой во время полномасштабной войны.

Артист считает, в мирное время ему было бы сложнее, поскольку тогда твои мысли свободны и ты можешь что-то додумывать.

— Мы же вообще развелись нормально, мы просто во время войны об этом решили сказать. Ты отвлекаешься на все остальные вопросы. У нас нет такого, чтобы мы сидели и плакали из-за того, что как мы друг без друга. Нет такого. Сейчас переживать это, мне кажется, лучше. Если вы хотите развестись – делайте сейчас это, – сказал Дантес.

Напомним, что о разрыве отношений Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили в середине марта. Пара состояла в браке семь лет.

Позже появилась информация, что Дорофеева ушла к другому. Пользователи сети предполагают, что избранником артистки стал ресторатор Михаил Кацурин. Однако Дантес заявил, что Надя не бросала его ради другого, но даже если у них и есть отношения, то ничего плохого музыкант в этом не видит.

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Фото: Владимир Дантес

Источник
Зірковий шлях
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Владимир Дантес
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