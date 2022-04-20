Український співак Віталій Козловський розповів про свою нову пісню Інша весна, присвячену війні.

Для Віталія це не просто заява про себе та свою творчість, а можливість зберегти пам’ять про сьогоднішній біль народу, жахи війни та спогади про тих, кого забрала ця війна.

– Я хотів зробити пісню, яка буде відображенням кожного із нас сьогодні. Тих людей, які не побоялися прийняти ці страшні часи… Сьогодні я не розумію, як можна бути осторонь, посередині, чи не зовсім розуміти, що відбувається в нашій країні, – зазначив Козловський.

Разом із піснею Віталій представив і кліп, каже, що в ньому він показав хроніку подій, в яких ми зараз перебуваємо.

– Смерть – це не десь за 300 км від нас. Це Буча, Ірпінь, які від мого будинку за 15 хвилин. Це сусідні будинки, біля яких я знімав цей кліп… Коли ти розумієш, що це не декорації, і ми зараз серед цього живемо, коли бачиш очі людей, які жили в цих будинках… Ти розумієш, що сьогодні не можеш бути осторонь, – зазначив артист.

Нещодавно Віталій Козловський презентував пісню Інша весна. Композиція була написана ще в 1985 році Йосипом Струцюком та Вадимом Гаркавієм. Тоді автори надихнулися кадрами із Волині 1940-1950-х років.

Відео до пісні знято у столиці України на тлі зруйнованих російською армією будинків мирних мешканців.