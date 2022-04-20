Украинский певец Виталий Козловский рассказал о своей новой песне Інша весна, посвященной войне.

Для Виталия это не просто заявление о себе и своем творчестве, а возможность сохранить память о сегодняшней боли народа, ужасах войны, а еще — воспоминания о тех, кого забрала эта война.

— Я хотел сделать песню, которая будет отражением каждого из нас сегодня. Тех людей, которые не побоялись принять эти страшные времена… Сегодня я не понимаю, как можно быть в стороне, посередине или не совсем понимать, что происходит в нашей стране, — отметил Козловский.

Вместе с песней Виталий представил и клип, говорит, что в нем он показал хронику событий, в которых мы сейчас находимся.

— Смерть — это не где-то за 300 км от нас. Это Буча, Ирпень, которые от моего дома в 15 минутах. Это соседние дома, возле которых я снимал этот клип… Когда ты понимаешь, что это не декорации и мы сейчас среди этого живем, когда видишь глаза людей, которые жили в этих домах… Ты понимаешь, что сегодня не можешь быть в стороне, — отметил артист.

Недавно Виталий Козловский презентовал песню Інша весна. Композиция была написана еще в 1985 году Иосифом Струцюком и Вадимом Гаркавием. Тогда авторы вдохновились кадрами с Волыни 1940-1950-х годов.

Видео к песне снято в столице Украины на фоне разрушенных российской армией домов мирных жителей.