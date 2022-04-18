Український співак Віталій Козловський презентував пісню про війну – Інша весна. Разом із композицією артист представив кліп.

З початку повномасштабної російсько-української війни музикант перебуває у Києві, тому пісня була записана під постійні звуки сирен та вибухи.

За словами виконавця, трек Інша весна був написаний ще в 1985 році Йосипом Струцюком та Вадимом Гаркавієм. Тоді автори надихнулися кадрами із Волині 1940-1950-х років.

– Там тоді йшли кровопролитні бої, а на фотографіях поряд із мужніми воїнами української повстанської армії – привітні та гарні дівочі обличчя. Вони не пошкодували своєї молодості та життя, щоби боротися за вільну Україну. І сьогодні рядки цієї пісні – у самісіньке серце, – зазначив Козловський.

Відео до пісні знято в столиці України на тлі зруйнованих російською армією будинків мирних мешканців.

– Руйнування жахливі. Без болю дивитись на це не можна. Неможливо повернути людей, яких немає. Ця відеоробота – це крик душі кожного українця та звернення до всього світу – бути небайдужими до цього геноциду та нашого горя, – зазначив співак.

Раніше патріотичну пісню представили Олександр Пономарьов, Dzidzio і Тарас Тополя – Україна переможе. У записі треку також взяли участь Юрій Ткач, Євген Кошовий та Петро Чорний.

У композиції вони висміяли поразки російської армії.