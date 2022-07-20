Актриса Руслана Писанка успела сняться в новом фильме режиссера Наталки Ворожбит.

В Facebook Ворожбит обнародовала пост, в котором рассказала, что Писанка сыграла в ее новой ленте Демоны главную роль, однако они держали это в секрете.

— Ну такие маленькие киношные радости. Мы представляли, как доснимем фильм и обнародуем первые ролики с ней, как все будут приятно поражены новой Русей. Она говорила, что делает квантовый скачок. В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик. Приезжала на пересъемки в Полтавскую область после эфира за рулем и в ночь возвращалась обратно, — написала Наталка.

Признается, Руслана поражала своей самоотверженностью и доверием — материал сложен, но никаких капризов и признаков звездности. Говорит, Писанка хотела сниматься в украинском кино, однако ее не снимали. Сама тоже боялась брать телезвезду.

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— Был долгий поиск, сотня актрис. Я случайно посмотрела ее интервью и сердце екнуло. Как в любви. Моя. Личность, глубь, содержание, энергия. Когда она зашла на первые пробы — это зашла вселенная и полностью заполнила пространство. А какая же она красивая! Мы сейчас монтируем фильм и я постоянно думаю — какой красивый человек в кадре, — рассказала Наталка.

Она добавила, что про себя называла Руслану “моя малышка”, и хотела ей это рассказать на сцене во время награждения за лучшую роль.

— Ей уже не скажу. Но самая лучшая роль есть. Да, мы не досняли несколько сцен, но мы что-нибудь придумаем, кино будет! Оно будет посвящено ее звезде… Ее персонаж в фильме – Нина – постсоветская Украина. Со всеми травмами, тяжелым наследием, потерянными надеждами, но красивая и непобедимая. И Руся воплотила это блестяще, — сказала Ворожбит.

Говорит, хочет, чтобы Писанка в памяти осталась не только как телеведущая, секс-символ и так далее, но и как звезда украинского кино.

— Не прощайтесь с ней, ждите новой встречи! Прости, моя малышка, за тяжелые съемки. Прости, что не все успели. Прости. Люблю тебя очень.. Соболезнование близким, Игорь, друг, держись, ты был настоящим тылом, другом, всем для нее, а она для тебя — могу только представить, — подытожила Наталка.

Утром 19 июля стало известно, что Руслана Писанка умерла. Она находилась в Германии, где ей диагностировали тяжелую болезнь.