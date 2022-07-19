19 липня українців вразила страшна новина – померла Руслана Писанка. Їй було 56 років, а причина смерті невідома.

Мережа відреагувала на цю трагедію – її акторський талант назавжди вписав її у культуру України, і мільйони українців люблять її за працю в кіно та серіалах.

П’ять найвідоміших фільмів та серіалів із Русланою Писанкою, за які її люблять – далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Чорна рада, 2001

Це український мистецький історичний фільм, який знімали у кіностудії Довженка. Він створений за мотивами однойменного українського історичного роману від Пантелеймона Куліша. У картині Руслана зіграла Меланію Черевань, за що здобула орден Святого Володимира.

Москаль-чарівник, 1995

Українська комедійна п’єса, яка також була знята у кіностудії Довженка. Цього разу картину створено на основі творчості Івана Котляревського. Писанка зіграла Тетяну, яка вміло виходить із ситуації, коли її з коханцем майже спіймав чоловік. За свою роль вона стала лауреатом Державної премії України імені Олександра Довженка.

Кріпосна, 2019

Популярна телевізійна драма від СТБ також не обійшлася без актриси. Історія розповідає нелегку долю 18-річної кріпосної Катерини Вербицької. Руслана Писанка знялася в епізодичній ролі Алевтини Прохорівни Канатоходової, яка була акторкою театру.

Сорочинський ярмарок, 2004

Культовий в Україні мюзикл знятий за мотивами однойменного твору Гоголя. Писанка нехай і не зіграла головної ролі, але вона запам’яталася глядачам завдяки сцені на ярмарку.

Вогнем і мечем, 1999

Польський історичний фільм розповів історію про часи повстання Богдана Хмельницького. І хоча картина польського виробництва, усі дії відбувалися в Україні. Руслана Писанка зіграла відьму Горпіну, яка мешкала у Чортовому яру, де була схована Олена.