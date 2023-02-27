Народний артист України Іво Бобул перервав інтерв’ю під час обговорення ставлення до жінок.

Так, під час розмови для YouTube-каналу Це ніхто не буде дивитися, Бобул заявив, що зараз жінки розпещені.

– Багато жінок зараз самотні, але вони не розуміють чому. Їм потрібно поглянути всередину себе. Потрібно шукати душу, а не гроші. Я б про це не говорив, якби це не було такою проблемою. Це молодому поколінню – є хороші дівчата, які сидять вдома, а є погані, які шукають собі пригод, – заявив артист.

Емма Антонюк дорікнула музиканту, і заявила, що він ображає жінок і сексист.

Зараз дивляться

– Сонце моє, я зараз встану і піду. Ми говорили про щось, і ти починаєш на мене тиснути своєю термінологією, яку я не розумію. Нехай я дурний, але в мене є життєвий досвід і я тобі про нього говорю. Я прожив 69 років – це досвід, якого в тебе немає. Дай Боже, щоб він у тебе був у майбутньому. Не потрібно мокати мене в унітаз. Я тобі про свій досвід кажу, а ти мені починаєш говорити якусь х*рню. Все, до побачення, – заявив Бобул.

Після цього артист кинув книжку, встав, зняли мікрофон з одягу і пішов із локації для знімання.

Українські зірки критикують не тільки суспільство, а й своїх колег. Наприклад, Олег Скрипка розкритикував Дорофєєву і Потапа за байрактарщину. Пісні українською мовою у низки артистів надто низької якості, і це не грає на руку нашій культурі та шоубізу.