Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво розповів, щоб зробив, якби знав, що завтра кінець світу.

Він зазначив, що точно б подзвонив мамі і провів вечір з коханою, під час якого сказав би все, що хотів. І точно б не стояв у черзі в McDonald’s.

– Ще раз прогулятися в соснах Ірпеня з Лупітою. Дозволити філософським думкам зайти в голову і проаналізувати, чи прожив я своє життя так, щоб добрих справ було більше, ніж поганих? Чи міг я зробити більше? – поміркував кулінар.

Додає, що саме такі роздуми підсвічують те, що дійсно важливо в нашому житті. Те, що потрібно зробити вже сьогодні.

Зараз дивляться

– Упевнений, ще не раз будуть лякати ядерною зброєю, але це не означає, що потрібно перестати мріяти, робити добрі справи, боротися… Зовсім скоро зійде українське сонце. Вірю в це всім серцем. Україна понад усе, – наголосив Ектор.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін в черговий раз погрожував ядерною зброєю, проте українці не розгубилися і вирішили з цієї нагоди влаштувати оргію.

Так, спритні користувачі Мережі створили чат на випадок ядерного удару, де домовилися про місце зустрічі – київська гора Щекавиця.