Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво розповів, ким би став, якби не кулінаром.

Чоловік навчався на художника, думає, якби його життя склалося не так, можливо, він би малював портрети в Одесі на пристані, мав би свою галерею та продавав дорогі роботи.

Міг Ектор грати і на віолончелі, проте коли вони з мамою ходили до консерваторії, такого класу не було.

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– Зараз би десь у Львові на площі давав жару з вуличними музикантами. Або все ж таки став ветеринаром — так сильно полюбив Чубаку із Зоряних війн, що в мене два собаки породи грифон. Цікаво іноді замислитися над тим, де ми були б, якби переломний момент був іншим, – підсумував Хіменес-Браво.

Зазначимо, що під час повномасштабної війни в Україні Ектор Хіменес-Браво залишається в нашій країні. Під час російського вторгнення він перебував в родній Колумбії, проте перервав відпустку та вирушив допомагати біженцям у Польщі.

У квітні шеф-кухар приїхав до України.