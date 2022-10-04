Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво рассказал, чтобы сделал, если бы знал, что завтра конец света.

Он отметил, что точно бы позвонил маме и провел вечер с возлюбленной, во время которого сказал бы все, что хотел. И точно бы не стоял в очереди в McDonald’s.

— Еще раз прогуляться в соснах Ирпеня с Лупитой. Позволить философским мыслям зайти в голову и проанализировать, прожил ли я свою жизнь так, чтобы добрых дел было больше, чем дурных? Мог ли я сделать больше? — поразмышлял кулинар.

Добавляет, что именно такие размышления подсвечивают то, что действительно важно в нашей жизни. То, что нужно сделать уже сегодня.

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— Уверен, еще не раз будут пугать ядерным оружием, но это не означает, что нужно перестать мечтать, делать добрые дела, бороться… Совсем скоро взойдет украинское солнце. Верю в это всем сердцем. Украина превыше всего, — подчеркнул Эктор.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в очередной раз угрожал ядерным оружием, однако украинцы не растерялись и решили по этому случаю устроить оргию.

Так, находчивые пользователи сети создали чат на случай ядерного удара, где договорились о месте встрече — киевская гора Щекавица.