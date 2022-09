Зібратися на горі Щекавиця та влаштувати там оргію – так українці відреагували на чергову погрозу Володимира Путіна застосувати ядерну зброю.

Ввечері 22 вересня у Twitter з’явився допис про те, що кмітливі кияни вже створили чат на випадок ядерного удару.

Власне, українці не лишилися осторонь ідеї – допис миттєво став вірусним і породив у соцмережах безліч мемів. Зібрали для вас найкращі з них.

Жителі інших міст заздрять Києву і пропонують не відставати.

I was arguing with my wife. Will be an orgy in conservative Lviv? #щекавиця pic.twitter.com/r555vTxIEg

— Denys Sudi… ???? (@densudi) September 27, 2022