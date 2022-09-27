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Світ ловив мене, але я поїхав на Щекавицю: кияни готуються до оргії на випадок ядерного удару

27 Вересня 2022, 16:50
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Світ ловив мене, але я поїхав на Щекавицю: кияни готуються до оргії на випадок ядерного удару

Зібратися на горі Щекавиця та влаштувати там оргію – так українці відреагували на чергову погрозу Володимира Путіна застосувати ядерну зброю.

Ввечері 22 вересня у Twitter з’явився допис про те, що кмітливі кияни вже створили чат на випадок ядерного удару.

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Власне, українці не лишилися осторонь ідеї – допис миттєво став вірусним і породив у соцмережах безліч мемів. Зібрали для вас найкращі з них.

Жителі інших міст заздрять Києву і пропонують не відставати.

Бренди не стоять осторонь і теж підхопили хвилю жартів.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко порадив українцям бути чемними та прихопити з собою на Щекавицю трохи смаколиків, бо “їжа все робить приємнішим”.

– Тільки не сидіть зі своїми судочками осторонь, ви не для того туди йдете. Пригощайте людей, взаємодійте, – додав він, прикріпивши до посту кілька рецептів.

Що відомо про гору Щекавиця

Гора Щекавиця височить над Подолом і має вагоме історичне значення для Києва та загалом для України. За легендою, саме тут похований князь Олег.

Крім того, існує думка, що у княжі часи на горі був храм або монастир, а у XV столітті – замок.

Щекавицю також називають “містом мертвих” – біля підніжжя гори дослідники знаходили слов’янські поховання VIII-IX століть.

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Теги
Війна в Україні Володимир Путін мем Ядерна зброя
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