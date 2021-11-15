Українська співачка Оля Полякова разом з дочками та чоловіком застрягла на Мальдівах.

Зіркова сім’я не встигла на літак до Києва через те, що зломався гідроплан, який мав доставити їх в аеропорт у місті Мале.

Такий розклад подій дуже засмутив Машу Полякову. Дівчина плаче, оскільки боїться пропустити концерт власного гурту Швы, який відбудеться 17 листопада.

-Ми без пригод не можемо. Ми не встигаємо на наш літак в Мале, оскільки зламався гідроплан, а в нас був останній рейс. Ми пропускаємо наш літак сьогодні ввечері. Маша ридає, тому що в неї концерт. Але на концерт вона встигне, бо 17 числа в 9.00 ми будемо вдома. Але ми отримуємо тут зайву нічку і думаю, що безкоштовно, – сказала Оля.

Полякова зізналася, що хотіла ще раз повернутися на віллу, де вони відпочивали. Проте вона не очікувала, що це станеться так швидко.

-Я кинула €2 в океан і сказала: “Я хочу сюди повернутися!” І я сюди повернулася рівно через чотири години, тому Всесвіт працює. Можливо, трохи не так, як ми собі це уявляємо. Але абсолютно точно працює.

Раніше Оля Полякова показувала апартаменти на Мальдівах з власним басейном та пляжем.

Під час відпочинку зіркова сім’я жила у розкішному двоповерхевому будинку. На Мальдівах Полякову зустрічали з шампанським та чорною ікрою.