Украинская певица Оля Полякова вместе с дочками и мужем застряла на Мальдивах.

Звездная семья не успела на самолет в Киев из-за того, что сломался гидроплан, который должен был доставить их в аэропорт в городе Мале.

Такой расклад событий очень огорчил Машу Полякову. Девушка плачет, поскольку боится пропустить концерт собственной группы Швы, который состоится 17 ноября.

— Мы без приключений не можем. Мы не успеваем на наш самолет в Мале потому, что сломался гидроплан, а у нас был последний рейс. Мы пропускаем наш самолет сегодня вечером. Маша рыдает, потому что у нее концерт. Но на концерт она успеет, потому что 17 числа в 9.00 мы будем дома. Но мы получаем здесь лишнюю ночку и думаю, что бесплатно, – сказала Оля.

Полякова призналась, что хотела снова вернуться на виллу, где они отдыхали. Однако она не ожидала, что это произойдет так быстро.

-Я бросила €2 в океан и сказала: “Я хочу сюда вернуться!” И я сюда вернулась ровно через четыре часа, поэтому Вселенная работает. Возможно, чуть-чуть не так, как мы себе это представляем. Но совершенно точно работает.

Ранее Оля Полякова показывала апартаменты на Мальдивах с бассейном и пляжем.

Во время отдыха звездная семья жила в роскошном двухэтажном доме. На Мальдивах Полякову встречали с шампанским и черной икрой.