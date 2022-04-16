Солістка гурту Kazka Олександра Зарицька згадала ранок 24 лютого та розповіла про перші дні повномасштабної війни. Також вона розповіла, як вирушила в тур по США без своєї команди.

Того дня – 24 лютого, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Зарицька перебувала у своїй київській квартирі. О 5-й ранку їй зателефонувала мама з тривожними новинами – російські військові нападають.

Артистка зазначає, хоч передумови для цього були давно, проте не думала, що таке справді станеться.

– Ми не могли повірити, що у XXI столітті – суперсучасному світі – може бути справжня війна, – сказала співачка.

Вийшовши на балкон вона почув вибухи. У її голові виник план – зібратися з родиною та друзями біля будинку її матері під Києвом. Олександра зізнається, думали, там буде безпечніше, проте невдовзі передмістя почали бомбити.

– Ми боялися того, що вони можуть просто прийти до нас і вбити, – згадує виконавиця.

Незабаром разом із мамою, сестрою, найкращою подругою та собаками Зарицька вирішила поїхати на Західну Україну, але сама артистка була там не довго. Продюсер Kazka сказав їй їхати до США. Зазначимо, що в коллектива весною був запланований тур Америкою.

– Він сказав, що я все одно повинна поїхати в США, як і планувалося, і вирушити в тур, хоча українські закони забороняють моїм колегам-чоловікам залишати країну… Потім я вирішила, що тур Америкою – це найкраще, що можу зараз зробити. Моя місія: не дати людям відвернутися та змусити їх продовжувати дивитися на те, що відбувається в Україні, – зазначила Олександра.

У середині березня артистка приїхала до США. Перша зупинка була в Остіні. Замість того, щоб виконати одну з оригінальних пісень гурту, там вона заспівала на сцені Masters of War Боба Ділана.

– Ця пісня – вона була як крик моєї душі, – наголосила виконавиця.

Її колеги по колективу – Дмитро Мазуряк та Микита Будаш залишилися в Україні та долучилися до волонтерської діяльності.

Раніше Зарицька розповіла про благодійні концерти у США на підтримку України.