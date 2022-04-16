Солистка группы Kazka Александра Зарицкая вспомнила утро 24 февраля и рассказала о первых днях полномасштабной войны. Также она поведала, как отправилась в тур по США без своей команды.

В тот день — 24 февраля, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, Зарицкая находилась в своей киевской квартире. В 5 утра ей позвонила мама с тревожными новостями — российский военные нападают.

Артистка отмечает, хоть предпосылки к этому были давно, однако не думала, что такое действительно произойдет.

— Мы не могли поверить, что в XXI веке — суперсовременном мире — может быть настоящая война, — сказала певица.

Выйдя на балкон она услышала взрывы. В ее голове возник план — собраться с семьей и друзьями у дома ее матери под Киевом. Александра признается, думали, там будет безопаснее, однако вскоре пригород начали бомбить.

— Мы боялись того, что они могут просто прийти к нам и убить, — вспоминает исполнительница.

Вскоре вместе с мамой, сестрой, лучшей подругой и собаками Зарицкая приняла решение уехать на Западную Украину, но сама артистка пробыла там не долго. Продюсер Kazka сказал ей ехать в США. Отметим, что у коллектива на весну был запланирован тур по Америке.

— Он сказал, что я все равно должна поехать в США, как и планировалось, и отправиться в тур, хотя украинские законы запрещают моим коллегам-мужчинам покидать страну… Потом я решила, что тур по Америке — это лучшее, что могу сейчас сделать. Моя миссия: не дать людям отвернуться и заставить их продолжать смотреть на происходящее в Украине, — отметила Александра.

В середине марта артистка приехала в США. Первая остановка была в Остине. Вместо того, чтобы исполнить одну из оригинальных песен группы, там она спела на сцене Masters of War Боба Дилана.

— Эта песня — она была как крик моей души, — подчеркнула исполнительница.

Ее коллеги по колективу — Дмитрий Мазуряк и Никита Будаш остались в Украине и приобщились к волонтерской деятельности.

Ранее Зарицкая рассказала о благотворительных концертах в США в поддержку Украины.