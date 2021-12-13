Украинская актриса и судья проекта Україна має талант Ксения Мишина впервые откровенно рассказала о расставании с Александром Эллертом.

Ксения призналась, что у них были прекрасные и яркие отношения, но паре не удалось сохранить их из-за постоянных ссор и эмоциональных всплесков.

— У нас были отличные отношения, но были и минусы. Мы пытались притереться, но, к сожалению, ничего не удалось. У нас были и ссоры, и постоянные эмоциональные всплески. Я понимала, что это слишком и так нельзя. Я чувствовала себя очень плохо. И это постоянная боль – ее выдерживать очень сложно, – поделилась актриса.

По словам Мишиной, именно она была инициатором окончательного разрыва, поскольку больше не могла существовать в этих отношениях. Актриса добавила, что основной причиной ссор была ее постоянная занятость на работе.

– Я поняла, что просто не могу больше существовать в этих отношениях, что мне очень больно и неприятно, и я не знаю, как это решить. Ему тоже сложно и больно, и он тоже не знает, как это разрулить. Я видела большую ценность в этих отношениях, но когда ты находишься в постоянном стрессе, оно постепенно идет на нет, – сказала Ксения.

Актриса не знает, как сложатся их отношения дальше, но она не возразила, что в будущем снова может сойтись с Эллертом. Ксения отметила, что сейчас она наслаждается своей жизнью, а не находится в поисках нового избранника.

Отношения Мишиной и Эллерта начались на романтическом реалити Холостячка, где актриса была главной героиней.

О расставании с любимым Ксения сообщила в июле 2021 года. Но потом пара снова возобновила свои отношения. Их вместе видели в аэропорту по дороге на Кипр, а также они посетили свадьбу друзей, на которой Мишина поймала букет невесты.

Позже Эллерт сделал актрисе романтический сюрприз – выложил надпись из свечей: Люблю тебя, Ксю! Вскоре после этого пара снова рассталась.