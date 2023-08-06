Українську співачку Джамалу захейтили за виконання українського гімну на благодійному футбольному матчі в Лондоні. Відео з виступу артистка сама виклала в Instagram.

Так, на ролику можна помітити, що зірка в концертному костюмі на стадіоні Стамфорд Брідж у Лондоні виконує гімн України перед матчем Game4Ukraine.

– Співати гімн – це завжди дуже відповідально. А співати на стадіоні з трансляцією на 25 каналах у понад 200 країнах і багатомільйонну аудиторію – ще більше. Сьогодні мій гімн звучить урочисто, злітаючи над стадіоном. Тому що так я радію, що кожного дня ми наближаємо нашу перемогу на очах у всього світу, – заявила Джамала.

Артистка змінила мотиви на кримськотатарські, що зробило пісню схожою на її нещодавній альбом Крим.

Утім, подібні нововведення в давно затвердженій пісні сподобалися не всім користувачам. Так, зірку звинуватили в переробленні пісні під “свої фішки”, і в тому, що ніхто з глядачів не міг заспівати разом з артисткою.

– Співачка хороша … але переробляти гімн під свої фішки не варто було – класичний варіант ближче до народу. Голос хороший, але перестаралися в негативний бік, – заявила користувач Instagram.

Користувачі мережі нагадали, що змінювати гімн не можна на свій розсуд.

– Гімн – не пісня, а мелодія до гімну ще започаткована в далекому 1863 році Михайлом Вербицьким, а не вами, тож, будь ласка, виконуйте гімн згідно з його мелодією, а не на ваш розсуд! – додав ще один слухач співачки.

Сама артистка поки що ніяк не коментувала скандал. Нагадаємо, що наприкінці липня Джамала екстрено евакуювалася з охопленої вогнем Сицилії. Покинути небезпечне місце їй вдалося насилу.