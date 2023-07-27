Співачка Джамала показала, як екстрено евакуювалася з охопленої вогнем Сицилії (Італія). Артистка була змушена покинути острів через лісові пожежі, які спричинила аномальна спека.

Джамала розповіла, що мала вилетіти із Сицилії в певний час, однак не змогла цього зробити, оскільки рейси вже скасували.

– Я приїхала в Катанію і думала, що вилечу до Варшави. Але мій рейс скасували і перенесли в інший аеропорт за чотири години від Катанії. Звісно, я на нього не встигла, тому поїхала в Палермо, – розповіла артистка.

Джамала показала, що дорогою до Палермо все навкруги було охоплено вогнем, а в самій столиці Сицилії не виявилося вільних у готелі місць.

– Багато людей, хаос, усі рейси скасовані. Тому я вирішила лягти на свою куртку і спала на підлозі. Прокинулася о 5 ранку, оскільки відчула, що через мене переступають інші люди, – поділилася співачка.

Також вона висловила свої співчуття, зазначивши, що постійно думала про те, скільки людей, тварин і рослин постраждало.

Джамалі все таки вдалося вилетіти до Мюнхена (Німеччина). Звідти артистка має вирушити до Варшави.