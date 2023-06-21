Все, що бачила – аеропорти та майданчики: Джамала зібрала кругленьку суму для України

Співачка Джамала знову зібрала кругленьку суму для допомоги Україні. Зробила вона це в рамках свого першого туру Північною Америкою.

Виконавиці вдалося зібрати 2 млн грн. Вона відвідала 11 міст із програмою Like A Bird, яку презентувала американській та канадській аудиторії.

Окрім пісень, Джамала також підготувала цікаві лоти для благодійних аукціонів, які проводила під час кожного концерту.

Серед них – збірка 300 віршів Ліни Костенко за підписом авторки, футбольний м’яч за підписом футболіста Андрія Шевченка, марки, підписані Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, та особисті речі Джамали з участі в різноманітних телешоу, кліпах.

– Не питайте мене, чи встигла я подивитися міста. Не чекайте фотографій зі знаковими місцями, оскільки все, що я бачила, – це аеропорти, готелі та концертні майданчики. Але найголовніше – я бачила людей. Десятки годин у дорозі і багато тисяч кілометрів позаду. Важливий і пілотний, у цей важкий для країни час, тур. Але наша сила – в єднанні, – зазначила артистка.

Гроші, за словами Джамали, будуть передані в різні благодійні фонди.

Варто зазначити, що артистка активно допомагає зборами для України. Так, якщо підсумувати концерти, активації, в яких взяла участь Джамала в перші 100 днів повномасштабної війни, то це понад $90 млн.