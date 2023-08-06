Украинскую певицe Джамалу захейтили за исполнение украинского гимна на благотворительном футбольном матче в Лондоне. Видео с выступления артистка сама выложила в Instagram.

Так, на ролике можно заметить, что звезда в концертном костюме на стадионе Стамфорд Бридж в Лондоне исполняет гимн Украины перед матчем Game4Ukraine.

— Петь гимн — это всегда очень ответственно. А петь на стадионе с трансляцией на 25 каналах в более чем 200 странах и многомиллионную аудиторию — еще больше. Сегодня мой гимн звучит торжественно, взмывая над стадионом. Потому что так я радуюсь, что каждый день мы приближаем нашу победу на глазах у всего мира, — заявила Джамала.

Артистки изменила мотивы на крымскотатарские, что сделало песню похожей на ее недавний альбом Крым.

Впрочем, подобные новшества в давно утвержденной песне понравились не всем пользователям. Так, звезду обвинили в переделке песни под “свои фишки”, и в том, что никто из зрителей не мог спеть вместе с артисткой.

— Певица хорошая … но переделывать гимн под свои фишки не стоило — классический вариант ближе к народу. Голос хороший, но перестарались в негативную сторону, — заявила пользователь Instagram.

Пользователи сети напомнили, что менять гимн нельзя на свое усмотрение.

— Гимн — не песня, а мелодия к гимну еще основана в далеком 1863 году Михаилом Вербицким, а не вами, поэтому, пожалуйста, выполняйте гимн согласно его мелодии, а не на ваше усмотрение! — добавил еще один слушатель певицы.

Сама артистка пока никак не комментировала скандал. Напомним, что в конце июля Джамала экстренно эвакуировалась из охваченной огнем Сицилии. Покинуть опасное место ей удалось с трудом.