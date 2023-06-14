Хореограф Амадор Лопес розповів про свою орієнтацію. Артист зізнався, що такі питання викликають у нього роздратування.

– Я підтримую такі стосунки – у мене дуже багато знайомих з ЛГБТ-спільноти. Я ходив у всі клуби і нічого не приховував, – зізнався Амадор.

Хореограф додав, що не любить, коли на людей вішають ярлики – з ким вони сплять і кого люблять.

– Нині дуже багато хлопців і дівчат із ЛГБТ-спільноти захищають наша країна нарівні з усіма. Тому обов’язково проявляйте повагу до них, – заявив Амадор.

Не тільки Лопес серед українських знаменитостей практично не говорить про свої стосунки. Зараз йому приписують стосунки зі співачкою Наталією Валевською, але сам артист запевняє – це хороша дружба, яку активно обговорюють у мережі.

Приміром, Ектор Хіменес-Браво приховує особистість своєї дівчини, щоб не наражати її на небезпеку. Кулінар зізнався, що свої колишні стосунки виставляв на показ, і нічим хорошим це не закінчилося. До того ж, шеф-кухарю погрожували вбивством за період повномасштабної війни з Росією.