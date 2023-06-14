Хореограф Амадор Лопес рассказал о своей ориентации. Артист признался, что такие вопросы вызывают у него раздражение.

— Я поддерживаю такие отношения — у меня очень много знакомых из ЛГБТ-сообщества. Я ходил во все клубы и ничего не скрывал, — признался Амадор.

Хореограф добавил, что не любит, когда на людей вешают ярлыки — с кем они спят и кого любят.

— Сейчас очень много парней и девушек из ЛГБТ-сообщества защищают нашу страну наравне со всеми. Поэтому обязательно проявляйте уважение к ним, — заявил Амадор.

Не только Лопес среди украинских знаменитостей практически не говорит о своих отношениях. Сейчас ему приписывают отношения с певицей Натальей Валевской, но сам артист уверяет — это хорошая дружба, которую активно обсуждают в сети.

К примеру, Эктор Хименес-Браво скрывает личность своей девушки, чтобы не подвергать ее опасности. Кулинар признался, что свои бывшие отношения выставлял напоказ и ничем хорошим это не закончилось.