Шеф-кухар Євген Клопотенко вперше розповів про свою дівчину. Під час шоу Пекельні борошна на СТБ кулінар розповів Григорію Решетніку про рід діяльності своєї обраниці.

– Моя дівчина з Миколаєва і працює кондитером. Робить десерти – просто свята. І я дивлюся, що їй замовили одночасно 20 десертів і всього 10 хвилин, щоб приготувати. Вона виклала всі інгредієнти, обертається до мене і каже фразу: Зараз будуть бороди летіти, – зізнався Євген.

Кулінар додав, що він вирішив не питати в дівчини, що означає ця популярна в Миколаєві фраза. Клопотенко переконався, що жителі Миколаївщини мають своєрідну говірку.

Євген – не єдиний шеф-кухар, який приховує свою кохану.

Наприклад, Ектор Хіменес-Браво ховає свою дівчину – все заради її безпеки. Кулінар зізнався, що минулі стосунки нічим хорошим не закінчилися, коли він їх виставляв напоказ. Також за багато місяців війни росіяни погрожували кухареві, і він не хоче, щоб це стосувалося і його близьких.