Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво розповів, чому ховає свою кохану від суспільства і коли планує завести дітей.

Кулінар дав інтерв’ю проєкту Неймовірна правда про зірок, де послався на гіркий досвід у стосунках.

– Я викладав свої минулі стосунки, і нічим хорошим це не закінчилося. Тому я не виставляю це напоказ. До того ж, за місяці війни орки мені погрожували, і казали, що знайдуть і вб’ють. Робили це через мою чітку позицію щодо війни. Не хочу наражати на небезпеку мою кохану, через що приховую її від сторонніх очей, – зізнався Ектор.

Щодо дітей, то 2020 року кухар серйозно замислювався про батьківство.

– Коли я почав про це думати, почався Covid-19. Я подумав, що це не найкращий час, щоб заводити дітей. Щойно пандемія пішла на спад – почалася війна і прийшли росіяни. І знову думаю, що не хочу приводити нову душу у світ, де існують орки, – додав Хіменес-Браво.

Сам кухар зазначив, що не може дати однозначну відповідь, чи чекає він кінця війни для становлення батьком. Утім, якщо Бог дасть йому дитину, то він буде дуже радий поповненню в родині.

Нагадаємо, що в березні Ектор Хіменес-Браво повернувся до сім’ї в Колумбію. Там кухар побачився зі своєю мамою, хоча до цього не вірив, що побачиться з нею найближчим часом через війну. Ектор насолодився компанією своїх родичів, після чого повернувся в Україну.