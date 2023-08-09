Телеведуча Надія Матвєєва розповіла про конфлікт із мамою щодо особистого життя та коханої людини. За словами зірки, це сталося на початку повномасштабної війни.

– Тоді ми всі зустрілися, і мама на емоціях намагалася вплинути на моє особисте життя – їй не подобалося щось, і конфлікт був дуже сильним. Мені було соромно за те, що я не змогла впоратися з цією ситуацією. А тоді, мама не хотіла зі мною розмовляти і бачити мене, – зізналася Надія в розмові зі Славою Дьоміним.

Ведуча додала, що мама не прийняла її чоловіка, молодшого на 20 років – спочатку це було просто невдоволення.

– Але тоді був важкий емоційний стан. Я ще думала, що у війну всі мають одне одного підтримувати, зближуватися. А потім, коли минув час на відстані, я побачила, у скількох людей загострилися конфлікти, скільки пар розійшлися, скільки відмовилися від друзів, пішли з роботи – у всіх важкий стрес. Але стрес мені показав, що в нас були дуже тісні стосунки з мамою, – заявила Матвєєва.

Ведуча зізналася, що співзалежність із мамою існує ще з дитинства.

Нагадаємо, що Матвєєва розповіла про свого чоловіка влітку 2022 року. Тоді Надія заявила, що набагато на 20 років молодша, і вона не могла уявити, що буде разом із ним.