Телеведущая Надежда Матвеева рассказала о конфликте с мамой касательно личной жизни и любимого человека. По словам звезды, это произошло в начале полномасштабной войны.

— Тогда мы все встретились, и мама на эмоциях пыталась повлиять на мою личную жизнь — ей не нравилось что-то, и конфликт был очень сильным. Мне было стыдно за то, что я не смогла справиться с этой ситуацией. А тогда, мама не хотела со мной разговаривать и видеть меня, — призналась Надежда в разговоре со Славой Деминым.

Ведущая добавила, что мама не приняла ее мужчину, младше на 20 лет — сначала это было просто недовольство.

— Но тогда было тяжелое эмоциональное состояние. Я еще думала, что в войну все должны друг друга поддерживать, сближаться. А затем, когда прошло время на расстоянии, я увидела, у скольких людей обострились конфликты, сколько пар разошлись, сколько отказались от друзей, ушли с работы — у всех тяжелый стресс. Но стресс мне показал, что у нас были очень тесные отношения с мамой, — заявила Матвеева.

Ведущая призналась, что созависимость с мамой существует еще с детства.

Напомним, что Матвеева рассказала о своем мужчине летом 2022 года. Тогда Надежда заявила, что намного на 20 лет моложе, и она не могла представить, что будет вместе с ним.